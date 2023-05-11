Акилина Артемьевна
Место рожденияОрехово, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Орехово, Россия
Рождение ребёнка
11.04.1882
Сын: Голубков Федор
Отец ребёнка: Голубков Борис
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубков Борис
Смерть
Неизвестно