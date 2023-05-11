Акилина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Артемьевна

Место рождения

Орехово, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово, Россия
Рождение ребёнка
11.04.1882

Сын: Голубков Федор

Отец ребёнка: Голубков Борис

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Борис

Смерть
Неизвестно