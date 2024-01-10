Муртазина Махитаб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазина Махитаб

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.12.1899

Дата смерти

20.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
19.06.1929

Дочь: Махинур

Отец ребёнка: Муртазин Ибрагим

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Ибрагимова Аклимя

Отец ребёнка: Муртазин Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муртазин Тәүрис

Отец ребёнка: Муртазин Ибрагим

Балтасинский район д.Верхняя Кня
Смерть
20.11.1985
г Алмалык
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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