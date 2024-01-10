Муртазина Махитаб
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.12.1899
Дата смерти20.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
19.06.1929
Дочь: Махинур
Отец ребёнка: Муртазин Ибрагим
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Ибрагимова Аклимя
Отец ребёнка: Муртазин Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муртазин Тәүрис
Отец ребёнка: Муртазин Ибрагим
Балтасинский район д.Верхняя Кня
Смерть
20.11.1985
г Алмалык
Причина смерти: Естественная смерть/старость