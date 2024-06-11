Артамонова (Заинчковская) Станислава Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артамонов Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
14.09.1990
Сын: Артамонов Кирилл Олегович
Отец ребёнка: Артамонов Олег Анатольевич