Артамонова (Заинчковская) Станислава Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Заинчковская) Станислава Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967

Отец: Заинчковский Антон Мартынович

Мать: Заинчковская (Яворская) Ядвига Брониславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Олег Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонов Олег Анатольевич

Рождение ребёнка
14.09.1990

Сын: Артамонов Кирилл Олегович

Отец ребёнка: Артамонов Олег Анатольевич

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