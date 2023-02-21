Михеева (Горшкова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Горшков Иван Васильевич
Мать: Горшкова Анна Никитична
Рождение ребёнка
31.01.1939
Дочь: Азарова Ольга Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Сын: Михеев Владимир Романович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1980
Челябинск, Челябинский, Челябинская область