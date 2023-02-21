Михеева (Горшкова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Горшкова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Горшков Иван Васильевич

Мать: Горшкова Анна Никитична

Рождение ребёнка
31.01.1939

Дочь: Азарова Ольга Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Сын: Михеев Владимир Романович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1980
Челябинск, Челябинский, Челябинская область