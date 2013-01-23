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Минеев Егор Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2013

Отец: Минеев Вадим Николаевич

Мать: не указана