Вагапов Минниахмет Сагидуллович
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1920
Дата смерти06.04.2005
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около ?.01.1946
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагапов Рашит Минниахметович
Мать ребёнка: Вагапова Гольминур
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагапов Раис Мииниахметович
Мать ребёнка: Вагапова Гольминур
д. Кугарчи Кугарчинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Кугарчи Кугарчинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Кугарчи Кугарчинского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагапова Гольминур
Военная награда
Неизвестно
Вагапов Ахмет Сагидулович красноармеец Дата рождения __.__.1920 Дата поступления на службу __.10.1940 Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150629809/
Смерть
06.04.2005
д.Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ