Вагапов Минниахмет Сагидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1920

Дата смерти

06.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Вагапов Сагидулла Рахматуллович

Мать: Вагапова Сахипкамал

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около ?.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Гольминур

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагапов Рашит Минниахметович

Мать ребёнка: Вагапова Гольминур

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагапов Раис Мииниахметович

Мать ребёнка: Вагапова Гольминур

д. Кугарчи Кугарчинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Гольминур

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Гольминур

д. Кугарчи Кугарчинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Гольминур

д. Кугарчи Кугарчинского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова Гольминур

Военная награда
Неизвестно
Вагапов Ахмет Сагидулович красноармеец Дата рождения __.__.1920 Дата поступления на службу __.10.1940 Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150629809/
Смерть
06.04.2005
д.Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кугарчи Кугарчинского района РБ РФ
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