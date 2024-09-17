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Скобичев Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Скобичев Григорий Тимофеевич

Мать: Скобичева Татьяна Дмитриевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Скобичев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.02.1898

Жена: Скобичева Александра Михайловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 15
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: (Скобичева) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Рождение ребёнка
22.09.1904

Сын: Скобичев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 49
Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: (Скобичева) Евлалия Дмитриевна

Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 45
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: (Скобичева) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 15
Смерть
После 1918

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