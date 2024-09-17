Скобичев Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1874
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Сын: Скобичев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна
Бракосочетание
16.02.1898
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 15
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: (Скобичева) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Рождение ребёнка
22.09.1904
Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 49
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: (Скобичева) Евлалия Дмитриевна
Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 45
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: (Скобичева) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Скобичева Александра Михайловна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 15
Смерть
После 1918