Москаленко (Тищенко) Агафья Марковна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1780
Свидетели на бракосочетании: - Михаил Бойко - Десемьян Квач
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тищенко Диомид Васильевич
Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Тищенко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Тищенко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич
Смерть
Неизвестно