Москаленко (Тищенко) Агафья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко (Тищенко) Агафья Марковна

Место рождения

Куренька, Полтавська область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Куренька, Полтавська область
Бракосочетание
31.05.1780

Муж: Тищенко Василий Ильич

Куренька, Полтавська область
Свидетели на бракосочетании: - Михаил Бойко - Десемьян Квач
Рождение ребёнка
1781

Сын: Тищенко Диомид Васильевич

Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Тищенко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Тищенко Назар Васильевич

Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Тищенко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тищенко Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
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