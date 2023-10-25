Каминская (Гаврилюкова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1911
Жениху 19 лет, Невесте 16 лет.
Восприемник
31.08.1912
Наталия - Антон Никитович Виюк и законная жена его Мелания Кириллова
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.
Сын: Каминский Иван Онуфриевич
Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1915 ст.
Дочь: Каминская Анна Онуфриевна
Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1918 ст.
Сын: Каминский Александр Онуфриевич
Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович
Восприемник
12.04.1920 ст.
Василий- М. Острожца Антон Никитович Виюк и законная жена его Мелания Кириллова оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
26.03.1923
Дочь: Каминская Вера Онуфриевна
Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Каминская Ганна Онуфриевна
Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Каминская Вера Онуфриевна
Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1928
Сын: Каминский Николай Онуфриевич
Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович
Отбывание наказания
С 20.05.1941 по 12.05.1960
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ссылка в Ямало-Ненецкий автономный округ, как член семьи врага народа
Смерть
1964