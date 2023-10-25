Каминская (Гаврилюкова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская (Гаврилюкова) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1911

Муж: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Жениху 19 лет, Невесте 16 лет.
Восприемник
31.08.1912
Острожец, Рівненська область
Наталия - Антон Никитович Виюк и законная жена его Мелания Кириллова
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.

Сын: Каминский Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
17.06.1915 ст.

Дочь: Каминская Анна Онуфриевна

Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
26.01.1918 ст.

Сын: Каминский Александр Онуфриевич

Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Восприемник
12.04.1920 ст.
Острожец, Рівненська область
Василий- М. Острожца Антон Никитович Виюк и законная жена его Мелания Кириллова оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
26.03.1923

Дочь: Каминская Вера Онуфриевна

Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Каминская Ганна Онуфриевна

Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Каминская Вера Онуфриевна

Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
16.06.1928

Сын: Каминский Николай Онуфриевич

Отец ребёнка: Каминский Онуфрий Петрович

Острожец, Рівненська область
Отбывание наказания
С 20.05.1941 по 12.05.1960
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ссылка в Ямало-Ненецкий автономный округ, как член семьи врага народа
Смерть
1964
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