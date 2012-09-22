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Кабакова Диана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2012

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2012

Отец: Кабаков Владимир Александрович

Мать: не указана