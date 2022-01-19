Лунева Людмила Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1951
Дата смерти19.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1951
Отец: не указан
Мать: Козинская Лидия
Рождение ребёнка
01.09.1970
Сын: Лунев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Лунев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1975
Сын: Лунев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Лунев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1986
Сын: Лунев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Лунев Владимир Васильевич
Смерть
19.01.2022