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Лунева Людмила Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1951

Дата смерти

19.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1951

Отец: не указан

Мать: Козинская Лидия

Рождение ребёнка
01.09.1970

Сын: Лунев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Лунев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1975

Сын: Лунев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Лунев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1986

Сын: Лунев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лунев Владимир Васильевич

Смерть
19.01.2022