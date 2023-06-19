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Садыков Хайдар Садык улы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.03.1898

Дата смерти

06.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1898

Отец: Ситдиков Мухамматсадык Ситдик улы

Мать: Хасанова Сарбижамал Хасан кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Садыков Мингали Хайдар улы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Садыков Минсагир Хайдар улы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1928

Сын: Садыков Минтагир Хайдар улы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1930

Сын: Садыков Гумер Хайдар улы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1931

Дочь: Садыкова Халида Хайдар кызы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Садыков Гасыйм Хайдар улы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Садыкова Рахимя Хайдар кызы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1940

Сын: Садыков Гусман Хайдар улы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1943

Дочь: Садыкова Минжаухар Хайдар кызы

Мать ребёнка: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

Смерть
06.04.1970
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)