Марья Киприанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1854
Дочь: Беляева Надежда (Андриянова)
Отец ребёнка: Адриан Андреев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Адриянова
Отец ребёнка: Адриан Андреев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марамна Андреянова
Отец ребёнка: Адриан Андреев
Смерть
Неизвестно