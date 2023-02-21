Марья Киприанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Киприанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1854

Дочь: Беляева Надежда (Андриянова)

Отец ребёнка: Адриан Андреев

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Адриянова

Отец ребёнка: Адриан Андреев

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марамна Андреянова

Отец ребёнка: Адриан Андреев

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно