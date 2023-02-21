Шкода Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкода Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1952

Сын: Шкода Борис Константинович

Мать ребёнка: Екатерина

Северо-Задонск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно