Шкода Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкода Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1952
Сын: Шкода Борис Константинович
Мать ребёнка: Екатерина
Северо-Задонск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно