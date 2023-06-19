Зайцев Илья Юрьевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1969
Бракосочетание
13.10.1989
Рождение ребёнка
11.04.1991
Сын: Зайцев Максим Ильич
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Константиновна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Развод
10.09.2000
Бракосочетание
Около 01.09.2001
Рождение ребёнка
30.09.2005
Дочь: Зайцева Мария Ильинична
Мать ребёнка: Шугай Александра Валерьевна
Развод
02.03.2015
Бракосочетание
08.08.2015
Hong Kong
Рождение ребёнка
06.09.2018
Сын: Зайцев Илья Ильич
Мать ребёнка: Давыдова Арина Владимировна