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Зайцев Илья Юрьевич

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

14.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1969

Отец: Зайцев Юрий Анатольевич

Мать: Зайцева Любовь Анатольевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
13.10.1989

Жена: Зайцева Ольга Константиновна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.04.1991

Сын: Зайцев Максим Ильич

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Константиновна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Развод
10.09.2000

Жена: Зайцева Ольга Константиновна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Около 01.09.2001

Жена: Шугай Александра Валерьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.09.2005

Дочь: Зайцева Мария Ильинична

Мать ребёнка: Шугай Александра Валерьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Развод
02.03.2015

Жена: Шугай Александра Валерьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
08.08.2015

Жена: Давыдова Арина Владимировна

Hong Kong
Рождение ребёнка
06.09.2018

Сын: Зайцев Илья Ильич

Мать ребёнка: Давыдова Арина Владимировна