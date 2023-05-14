Жукова (Сундиева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Сундиева) Наталья Михайловна

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Место рождения

Станица Александрийская , Апполонский р-он.

Дата рождения

1917

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Александрийская , Апполонский р-он.
Рождение ребёнка
17.08.1938

Дочь: Литвина Сталина Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Федорович

Ростовская обл., Вифлянцево, Николаевский р-он.
Рождение ребёнка
29.07.1940

Дочь: Логвинова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Федорович

Станица Новопавловская, Орджоникидзевского р-на.
Рождение ребёнка
15.03.1957

Сын: Жуков Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Гудермес. Червленная -Узловая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Дмитрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1975
Чечня, Червленная- Узловая