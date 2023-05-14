Жукова (Сундиева) Наталья Михайловна
Место рожденияСтаница Александрийская , Апполонский р-он.
Дата рождения1917
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Станица Александрийская , Апполонский р-он.
Рождение ребёнка
17.08.1938
Дочь: Литвина Сталина Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Федорович
Ростовская обл., Вифлянцево, Николаевский р-он.
Рождение ребёнка
29.07.1940
Дочь: Логвинова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Федорович
Станица Новопавловская, Орджоникидзевского р-на.
Рождение ребёнка
15.03.1957
Сын: Жуков Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Гудермес. Червленная -Узловая
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1975
Чечня, Червленная- Узловая