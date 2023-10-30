Затинацкая Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затинацкая Ксения Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1992

Отец: не указан

Мать: Затинацкая Елена Владимировна

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