Шантуров Алексей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шантурова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Шантурова Серафима Ефимовна
Место жительства
1902
Борки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно