Шантуров Алексей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шантуров Алексей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шантурова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Шантурова Серафима Ефимовна

Место жительства
1902
Борки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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