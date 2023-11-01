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(Пыжева) Анна Никитична
(Пыжева) Анна Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Женский
Отец
Пыжев Никита Алексеевич
Мать
Евдотья Федорова
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Пыжев Никита Алексеевич
Мать:
Евдотья Федорова
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