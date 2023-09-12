Пашкова Диляра Рашадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Диляра Рашадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1982

Дочь: Шульга Елена Александровна

Отец ребёнка: Пашков Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашков Александр Аркадьевич

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