Пашкова Диляра Рашадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1982
Дочь: Шульга Елена Александровна
Отец ребёнка: Пашков Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашков Александр Аркадьевич