Степан Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Вахромей Степанов
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Калистрат Степанов
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Васильева
Смерть
Неизвестно