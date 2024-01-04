Степан Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Кириллов

Степан Кириллов

Место рождения

Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1677 г.р.

Жена

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: Наталья Яковлева

Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Вахромей Степанов

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Калистрат Степанов

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close