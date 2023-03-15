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(Батова) Ольга Владимировна
(Батова) Ольга Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Батов Владимир
Мать
Батова (Горынцева) Нина Петровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Батов Владимир
Мать:
Батова Нина Петровна
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