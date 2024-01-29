Ольков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольков Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Олков Иван Степанович

Мать: Олкова Акилина Гавриловна

Рождение ребёнка
17.10.1788

Дочь: Олькова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
01.11.1789

Сын: Ольков Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Олькова Ирина Степановна

Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ольков Илья Степанович

Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олькова Василиса Федотовна

Смерть
Неизвестно
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