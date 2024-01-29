Ольков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Олков Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.10.1788
Дочь: Олькова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
01.11.1789
Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Олькова Ирина Степановна
Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Олькова Василиса Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно