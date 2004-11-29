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Аверкин анатолий андреевич
Аверкин анатолий андреевич
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Место рождения
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
Дата рождения
29.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Крылов андрей анатольевич
1980 г.р.
Мать
Аверкина анастасия валентиновна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2004
Отец:
Крылов андрей анатольевич
Мать:
Аверкина анастасия валентиновна
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
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