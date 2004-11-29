Аверкин анатолий андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверкин анатолий андреевич

Аверкин анатолий андреевич

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

29.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2004

Отец: Крылов андрей анатольевич

Мать: Аверкина анастасия валентиновна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область