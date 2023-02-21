Фриц (Fritz) Генрих (Henricus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фриц (Fritz) Генрих (Henricus)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1707

Сын: Фриц Иоганнес Якоб

Мать ребёнка: Анна Маргарета

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Маргарета

Смерть
Неизвестно