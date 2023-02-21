Фриц (Fritz) Генрих (Henricus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1707
Сын: Фриц Иоганнес Якоб
Мать ребёнка: Анна Маргарета
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Маргарета
Смерть
Неизвестно