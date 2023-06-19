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Потяркин Фёдор Григорьевич

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Потяркин Григорий Петрович

Мать: Потяркина Августа Прокопьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Потяркин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Потяркина Анна Петровна

Шихириха, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1941
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
сайт Память народа Потеркин Ф.Г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Анна Петровна

Смерть
1941
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
братская могила и обелиск