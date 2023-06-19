Потяркин Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1928
Сын: Потяркин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Потяркина Анна Петровна
Шихириха, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1941
сайт Память народа Потеркин Ф.Г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потяркина Анна Петровна
Смерть
1941
братская могила и обелиск