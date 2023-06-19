Желнин Яким (Иоаким) Агафонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: Желнин Агафон Софонеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Желнин Прохор Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Шаклеина Ульяна Якимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Дочь: Дровосекова Неонила Якимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Желнин Егор Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Марья Якимова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748