Желнин Яким (Иоаким) Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Яким (Иоаким) Агафонов

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Желнин Агафон Софонеев

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Желнин Прохор Якимов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Шаклеина Ульяна Якимова

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Дочь: Дровосекова Неонила Якимова

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Желнин Гаврило Якимов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Желнин Егор Якимов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Марья Якимова

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния