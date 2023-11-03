Задыренков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задыренков Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1777

Жена: Задыренкова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
02.10.1777

Дочь: Параскева Тихонова

Мать ребёнка: Задыренкова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
22.03.1779

Сын: Задыренков Василий Тихонов

Мать ребёнка: Задыренкова Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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