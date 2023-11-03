Задыренков Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1777
Рождение ребёнка
02.10.1777
Дочь: Параскева Тихонова
Мать ребёнка: Задыренкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
22.03.1779
Сын: Задыренков Василий Тихонов
Мать ребёнка: Задыренкова Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно