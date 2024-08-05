Татьяна Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Посемейные списки московских цеховых ленточного цеха. Сосставлен в 1874 году. В нем указан возраст:"Теща вдова Татьяна Осипова 55 лет". ЦГАМ ф.6 оп. 1 д.10 лл. 161об-162
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Старостина Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно