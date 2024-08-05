Татьяна Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Посемейные списки московских цеховых ленточного цеха. Сосставлен в 1874 году. В нем указан возраст:"Теща вдова Татьяна Осипова 55 лет". ЦГАМ ф.6 оп. 1 д.10 лл. 161об-162
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Старостина Вера Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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