Тарасова (Кобзарь) Варвара Винидиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Кобзарь) Варвара Винидиктовна

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Место рождения

Пахомовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахомовка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
04.04.1958

Муж: Ковтуновский Николай Фёдорович

Азово, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.04.1960

Сын: Тарасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Степанович

Азово, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
26.05.1960

Муж: Тарасов Михаил Степанович

Азово, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ковтуновский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ковтуновский Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Азово, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азово, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
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