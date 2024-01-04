Тарасова (Кобзарь) Варвара Винидиктовна
Место рождения
Дата рождения23.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1958
Рождение ребёнка
29.04.1960
Сын: Тарасов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Степанович
Бракосочетание
26.05.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ковтуновский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ковтуновский Николай Фёдорович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно