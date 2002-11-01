Величко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1932

Дата смерти

01.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1958

Дочь: Шешнева Галина

Мать ребёнка: Величко Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Величко Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величко Зинаида

Смерть
01.11.2002
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