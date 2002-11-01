Величко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1932
Дата смерти01.11.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1958
Дочь: Шешнева Галина
Мать ребёнка: Величко Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Величко Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Величко Зинаида
Смерть
01.11.2002