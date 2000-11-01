Белоцветова (Ветрова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоцветова (Ветрова) Ольга Николаевна

Место рождения

г. Орел

Дата рождения

08.07.1928

Дата смерти

?.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928

Отец: Ветров Николай Петрович

Мать: Ветрова Анфиса Петровна

г. Орел
Рождение ребёнка
23.11.1955

Сын: Белоцветов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич

Москва
Рождение ребёнка
16.10.1958

Дочь: Шевкопляс Елена Владимировна

Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич

Смерть
?.11.2000