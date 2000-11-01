Белоцветова (Ветрова) Ольга Николаевна
Место рожденияг. Орел
Дата рождения08.07.1928
Дата смерти?.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928
Отец: Ветров Николай Петрович
Мать: Ветрова Анфиса Петровна
г. Орел
Рождение ребёнка
23.11.1955
Сын: Белоцветов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич
Москва
Рождение ребёнка
16.10.1958
Дочь: Шевкопляс Елена Владимировна
Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич
Смерть
?.11.2000