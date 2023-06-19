Чашкина Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Василий Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1908
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Чашкина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чашкин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1912
Сын: Чашкин Егор Иванович
Отец ребёнка: Чашкин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1915
Дочь: Чашкина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чашкин Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно