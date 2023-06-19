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Чашкина Агафья Васильевна

Место рождения

Толгозино, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Василий Ильич

Мать: не указана

Толгозино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.05.1908

Муж: Чашкин Иван Николаевич

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Чашкина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чашкин Иван Николаевич

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.10.1912

Сын: Чашкин Егор Иванович

Отец ребёнка: Чашкин Иван Николаевич

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.05.1915

Дочь: Чашкина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чашкин Иван Николаевич

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно