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Абдульханов Абдулла

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сибгатуллина Фярюзя

Мать ребёнка: Абдульханова Мяргубжан

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Абдульханов Аббяс

Мать ребёнка: Абдульханова Мяргубжан

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Фейза

Мать ребёнка: Абдульханова Мяргубжан

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
СССР
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