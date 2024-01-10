Абдульханов Абдулла
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сибгатуллина Фярюзя
Мать ребёнка: Абдульханова Мяргубжан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Абдульханов Аббяс
Мать ребёнка: Абдульханова Мяргубжан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Фейза
Мать ребёнка: Абдульханова Мяргубжан
Смерть
Неизвестно
СССР