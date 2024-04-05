Brejnak Antoni
Место рожденияChorchosy/Długosiodło akt 217/1882
Дата рождения28.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1882
Отец: Brejnak Józef
Chorchosy/Długosiodło akt 217/1882
Рождение ребёнка
1911
Сын: Brejnak Jan Julian
Мать ребёнка: Brejnak (Szredzińska) Rozalia
Długosiodło akt 42/1911
Бракосочетание
16.01.1911
Długosiodło akt 1/1911
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Brejnak) Weronika
Мать ребёнка: Brejnak (Szredzińska) Rozalia
Chorchosy/Długosiodło akt 14/1913
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Banaszek (Brejnak) Agata Antonina
Мать ребёнка: Brejnak (Szredzińska) Rozalia
Chorchosy/Długosiodło akt 32/1915
Смерть
Неизвестно