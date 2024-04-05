Brejnak Antoni 28.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Brejnak Antoni

Место рождения

Chorchosy/Długosiodło akt 217/1882

Дата рождения

28.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1882

Отец: Brejnak Józef

Мать: Brejnak (Małaszek) Agnieszka

Chorchosy/Długosiodło akt 217/1882
Рождение ребёнка
1911

Сын: Brejnak Jan Julian

Мать ребёнка: Brejnak (Szredzińska) Rozalia

Długosiodło akt 42/1911
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Brejnak (Szredzińska) Rozalia

Długosiodło akt 1/1911
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Brejnak) Weronika

Мать ребёнка: Brejnak (Szredzińska) Rozalia

Chorchosy/Długosiodło akt 14/1913
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Banaszek (Brejnak) Agata Antonina

Мать ребёнка: Brejnak (Szredzińska) Rozalia

Chorchosy/Długosiodło akt 32/1915
Смерть
Неизвестно

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