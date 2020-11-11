Самойлик (Картавцева Лукьянова) Раиса Максимовна
Место рождения
Дата рождения12.08.1925
Дата смерти11.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925
Отец: Лукьянов Максим
Рождение ребёнка
25.07.1947
Сын: Самойлик Валентин Александрович
Отец ребёнка: Самойлик Александр Прокопьевич
имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойлик Александр Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2020
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область