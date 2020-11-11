Самойлик (Картавцева Лукьянова) Раиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлик (Картавцева Лукьянова) Раиса Максимовна

Место рождения

Михайло-Лебяжье, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.08.1925

Дата смерти

11.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925

Отец: Лукьянов Максим

Мать: Картавцева Варвара Яковлевна

Михайло-Лебяжье, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Самойлик Валентин Александрович

Отец ребёнка: Самойлик Александр Прокопьевич

имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлик Александр Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлик Александр Прокопьевич

Смерть
11.11.2020
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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