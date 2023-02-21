Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1945

Дочь: Маргаритв

Отец ребёнка: Гранов Иван

Рождение ребёнка
1947

Сын: Гранов Игорь

Отец ребёнка: Гранов Иван

Рождение ребёнка
02.02.1952

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Гранов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранов Иван

Смерть
Неизвестно