Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1945
Дочь: Маргаритв
Отец ребёнка: Гранов Иван
Рождение ребёнка
1947
Сын: Гранов Игорь
Отец ребёнка: Гранов Иван
Рождение ребёнка
02.02.1952
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Гранов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гранов Иван
Смерть
Неизвестно