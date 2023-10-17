Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Грязнова Варвара
Отец ребёнка: Комельков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Комельков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Комельков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комельков Константин
Смерть
Неизвестно