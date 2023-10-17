Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета

Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Грязнова Варвара

Отец ребёнка: Комельков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Комельков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Комельков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комельков Константин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close