Сурмина (Никифорова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1972
Дочь: Удовиченко Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Удовиченко Геннадий
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удовиченко Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурмин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Сурмин Николай