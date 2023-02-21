Сурмина (Никифорова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурмина (Никифорова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1972

Дочь: Удовиченко Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Удовиченко Геннадий

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удовиченко Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурмин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Сурмин Николай