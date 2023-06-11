Лобачев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лобачев Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Крисантий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно