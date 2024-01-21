Загвоздкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1974
Сын: Загвоздкин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Загвоздкина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
13.01.1977
Сын: Загвоздкин Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Загвоздкина Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно