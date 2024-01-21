Загвоздкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загвоздкин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1974

Сын: Загвоздкин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Загвоздкина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
13.01.1977

Сын: Загвоздкин Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Загвоздкина Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загвоздкина Любовь Андреевна

Смерть
Неизвестно
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