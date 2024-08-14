Поликарпов Андрей Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Поликарпов Поликарп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Поликарпов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Поликарпова Афанасия Даниловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Поликарпов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Поликарпова Афанасия Даниловна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Поликарпова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Поликарпова Афанасия Даниловна
Смерть
Неизвестно