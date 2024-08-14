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Поликарпов Андрей Поликарпович

Место рождения

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Поликарпов Поликарп

Мать: не указана

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поликарпова Афанасия Даниловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Поликарпов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Поликарпова Афанасия Даниловна

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Поликарпов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Поликарпова Афанасия Даниловна

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Поликарпова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Поликарпова Афанасия Даниловна

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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