Малахова- Боровченкова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова- Боровченкова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1921

Дочь: Малахова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Малахов Антон

Рождение ребёнка
22.05.1925

Дочь: Малахова Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Малахов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Малахов Антон

Смерть
Неизвестно