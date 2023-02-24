Малахова- Боровченкова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1921
Дочь: Малахова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Малахов Антон
Рождение ребёнка
22.05.1925
Дочь: Малахова Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Малахов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малахов Антон
Смерть
Неизвестно