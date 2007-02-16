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Варцабюк Артём Александрович
Варцабюк Артём Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Варцабюк Александр Юрьевич
1970 г.р.
Мать
Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2007
Отец:
Варцабюк Александр Юрьевич
Мать:
Варцабюк Ирина Николаевна
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