Кукота Василиса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукота Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусак -Кукота Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукота Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукота Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич

Рождение ребёнка
18.10.1937

Дочь: Пушкарь Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич

Смерть
Неизвестно

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