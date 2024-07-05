Кукота Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусак -Кукота Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукота Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич
Рождение ребёнка
18.10.1937
Дочь: Пушкарь Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Кукота Николай Ильич
Смерть
Неизвестно