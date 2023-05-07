Кузнецова Домна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Кузнецова Катерина Савельева
Отец ребёнка: Кузнецов Савелий Варламов
Рождение ребёнка
07.08.1868 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Савелий Варламов
Рождение ребёнка
24.04.1873 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Савелий Варламов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно