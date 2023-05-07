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Кузнецова Домна Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Кузнецова Катерина Савельева

Отец ребёнка: Кузнецов Савелий Варламов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1868 ст.

Сын: Кузнецов Михей Саввич

Отец ребёнка: Кузнецов Савелий Варламов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1873 ст.

Сын: Кузнецов Яков Савельевич

Отец ребёнка: Кузнецов Савелий Варламов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Савелий Варламов

Смерть
Неизвестно