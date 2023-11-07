Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлевич

Смерть
После 1787
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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