Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлевич
Смерть
После 1787