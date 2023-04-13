Saidla Valter Viktor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saidla Valter Viktor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1913

Дата смерти

?.04.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

10111 Tallinn, Harju maakond Estonia
Рождение ребёнка
06.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Похороны
21.04.1985
Rahumäe kalmistu, Vana osa, Pauluse C teine, 4-13
Смерть
?.04.1985
Tallinn