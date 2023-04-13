Saidla Valter Viktor
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1913
Дата смерти?.04.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
10111 Tallinn, Harju maakond Estonia
Рождение ребёнка
06.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
21.04.1985
Rahumäe kalmistu, Vana osa, Pauluse C teine, 4-13
Смерть
?.04.1985
Tallinn