Афанасий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Сергей Ильич
Мать: Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Виноградова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1817
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1822
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1825
Сын: Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно