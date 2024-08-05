Афанасий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Сергей Ильич

Мать: Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Виноградова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
24.03.1817

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1822

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.1825

Сын: Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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