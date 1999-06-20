Абдряхимов Фярит Талгатович
Место рожденияд.Чембилей
Дата рождения10.06.1952
Дата смерти20.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1952
Отец: Абдряхимов Талгат Абдрахманович
Мать: Шиапова Хафизя
д.Чембилей
Рождение ребёнка
07.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уразовка
Смерть
20.06.1999