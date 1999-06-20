Абдряхимов Фярит Талгатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдряхимов Фярит Талгатович

Место рождения

д.Чембилей

Дата рождения

10.06.1952

Дата смерти

20.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1952

Отец: Абдряхимов Талгат Абдрахманович

Мать: Шиапова Хафизя

д.Чембилей
Рождение ребёнка
07.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уразовка
Смерть
20.06.1999
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